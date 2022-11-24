Apple внезапно отказалась продавать дешёвый стилус для iPad

18:26, 24 ноября 2022
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Apple внезапно отказалась продавать дешёвый стилус для iPadПричины неизвестны
Инсайдер Дуан Руи рассказал, что в последние минуты перед презентацией в сентябре Apple внезапно отказалась от представления бюджетного стилуса Apple Pencil под кодовым названием Marker.
Фото: Nytimes.com
Цена устройства должна была составлять $49, или 2,9 тысяч рублей. Но недорогой стилус не мог бы определять силу нажатия и не имел бы аккумулятора. При этом устройство должно было получить совместимость с iPhone.
Руи отметил, что причины отказа Apple от презентации стилуса неизвестны. Предположительно, компания не захотела создавать конкуренцию между бюджетным стилусом и более дорогими моделями.