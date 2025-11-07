Apple внезапно отозвала обновления для iOS и iPadOS до версий 26.2 из-за ошибки

Ограничение было введено всего через неделю после выхода патчей для разработчиков. Конкретные причины отзыв апдейта, пусть и временного, не разглашаются. Причём Apple не подписывает эти обновления, поэтому они попросту не пройдут проверку, и установить обновления принудительно, вручную, не получится.

Эксперты предполагают, что проблема может быть связана с фирменными модемами Apple C1 и C1X, которые используются в указанных устройствах. Ранее специалисты вендора выявили ошибку, которая могла повлиять на стабильность сетевого подключения или общую производительность системы после обновления.

Apple удалила обновления со своих серверов, сделав бета-версии iOS 26.2 и iPadOS 26.2 недоступными для затронутых моделей. Ожидается, что Apple выпустит обновлённую версию прошивки, как только будет устранена выявленная проблема.

Пользователям посоветовали не устанавливать текущую прошивку на проблемные модели, поскольку, например планшет, может перейти в режим восстановления, что потребует возврата к предыдущей версии операционной системы.