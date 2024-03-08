Apple восстановила лицензию Epic Games после вмешательства ЕС

Apple подтвердила решение в письме The Verge. «После разговоров с Epic они обязались соблюдать правила, включая наши политики [Digital Markets Act]», — сказал представитель Apple Фред Сайнз.

В Европейской Комиссии заявили, что заслуга за восстановление лицензии Epic принадлежит им. Комиссар Тьерри Бретон отметил, что он «с удовлетворением отмечает, что после наших контактов Apple решила отменить свое решение об исключении Epic».

Ранее Epic Games поделилась информацией, что Apple отозвала ее лицензию разработчика после возвращения Fortnite на iOS в 2020 году. Apple объяснила решение критикой главы Epic Games Тима Суини, назвавшего изменения в законе Digital Markets Act ЕС «горячим мусором». Регуляторы ЕС начали расследование по поводу блокировки учетной записи Epic вскоре после этого, а также проверяют соблюдение Digital Services Act.