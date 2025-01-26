Apple впервые официально раскрыла, сколько устройств работает на новой iOS 18

На момент публикации эти данных, 76% iPhone и 63% iPad, выпущенных за последние четыре года, использовали iOS 18 и iPadOS 18 соответственно. При этом 19% iPhone и 27% iPad работали на iOS 17 и iPadOS 17, и только 5% iPhone и 10% iPad — на ещё более ранних версиях.

Из всех используемых в настоящее время iPhone 68% устройств работают на iOS 18, 19% — на iOS 17 и 13% — на более ранних версиях. Из всех используемых iPad 53% работают на iPadOS 18, 28% — на iPadOS 17 и 19% — на более ранних версиях.

Как отмечает источник, сравнивая эти результаты с 2023 годом, можно сказать, что «траектория распространения новых версий iOS и iPadOS осталась примерно такой же». Общее число iPhone на последней версии операционной системы на тот момент составляло 66%, iPad — 61%.