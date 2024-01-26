Apple все же разрешила установку сторонних приложений на iPhone в обход App Store

Среди ключевых нововведений — возможность загрузки приложений из альтернативных магазинов приложений и использование альтернативных платежных систем.

Однако Apple предупреждает о потенциальных угрозах, таких как вредоносное ПО, мошенничество и незаконный контент, если воспользоваться новой возможностью.

В ответ компания вводит дополнительные меры защиты, включая нотариальное заверение приложений iOS и авторизацию для разработчиков рынков.

Разработчики уже могут ознакомиться с новыми инструментами и начать тестирование в бета-версии iOS 17.4. Полноценный запуск новых функций запланирован на март 2024 года в 27 странах ЕС.

Отметим, что на данный момент неизвестно, будет ли возможность обойти региональные ограничения и включить обход App Store на iPhone за пределами Европейского Союза.