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Приложения
Опубликовано 26 января 2024, 07:15
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Apple все же разрешила установку сторонних приложений на iPhone в обход App Store

Но пока лишь в ЕС
Apple объявила о революционных изменениях в iOS, Safari и App Store для пользователей Европейского Союза (ЕС).

Среди ключевых нововведений — возможность загрузки приложений из альтернативных магазинов приложений и использование альтернативных платежных систем.

Однако Apple предупреждает о потенциальных угрозах, таких как вредоносное ПО, мошенничество и незаконный контент, если воспользоваться новой возможностью.

В ответ компания вводит дополнительные меры защиты, включая нотариальное заверение приложений iOS и авторизацию для разработчиков рынков.

Разработчики уже могут ознакомиться с новыми инструментами и начать тестирование в бета-версии iOS 17.4. Полноценный запуск новых функций запланирован на март 2024 года в 27 странах ЕС.

Отметим, что на данный момент неизвестно, будет ли возможность обойти региональные ограничения и включить обход App Store на iPhone за пределами Европейского Союза.

Источник:Apple
Автор:Булат Кармак
Теги:
#APP STORE
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#Apple
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#ЕС