Apple всё-таки отключила усиленное шифрование облачной платформы iCloud в Великобритании

Такой шаг был сделан после требования британских спецслужб обеспечить им доступ к зашифрованным данным пользователей. Текущим пользователям также потребуется отключить эту функцию в будущем.

В Apple выразили разочарование тем, что ADP не будет доступно для клиентов в Великобритании, учитывая угрозы конфиденциальности данных. Функция обеспечивает сквозное шифрование данных iCloud, что означает, что они могут быть расшифрованы только владельцем учётной записи на своих устройствах.

И сама Apple, и эксперты по безопасности считают происходящее опасной тенденцией, так как удаление ADP означает, что файлы пользователей будут доступны Apple и могут быть переданы правоохранительным органам с соответствующим ордером. При этом некоторые типы данных, такие как пароли, платёжная информация, данные о здоровье и сообщения iMessage, останутся зашифрованными, в то время как резервные копии файлов iCloud — фотографии, заметки и голосовые заметки потеряют шифрование.