Apple выплатит деньги людям, которые обвинили компанию в помощи мошенникам

Всего состоялось два суда, первый судья отклонил иск с обвинениями в том, что Apple «увековечивает и получает выгоду от мошенничества», но дал истцам разрешение на внесение поправок и повторное представление иска. В результате в 2022 году в ходе заседания второго суда, судья поддержал пересмотренное дело.

Суть претензий в том, что Apple якобы наживается на клиентах, не предотвращая мошенничества с подарочными картами. Мошенники рассылали пользователям подарочные карты App Store, iTunes или Apple Store и навязывали их покупку, вводя людей в заблуждение с помощью различных уловок. К примеру, люди думали, что платежи необходимы для решения срочных проблем, таких как больничные счета или взыскание долгов, и лишь немногие задавались вопросом, почему оплата должна производиться подарочными картами.

Apple обвиняли в пособничестве мошенникам на основании получения выгоды от того, что компания продаёт порядка 30% товаров как раз по подарочным картам. Но теперь должно последовать мировое соглашение.