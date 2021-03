Apple выпустила инструмент для переноса фото с iCloud в хранилище Google

Сам перенос происходит автоматически, пишет Engadget. На данный момент воспользоваться новым инструментом могут пользователи из Австралии, Канады, Евросоюза, Исландии, Лихтенштейна, Новой Зеландии, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США.

Для того, чтобы начать перенос, достаточно войти в свою учётную запись iCloud на странице Data and Privacy (Данные и конфиденциальность) и выбрать пункт Transfer a copy of your data (Перенести копию данных). Появится окно, в котором надо будет выбрать сервис, в который отправятся данные. Там же надо будет указать, надо ли переносить фото и видео.