Приложения
Сегодня в 15:10
Apple выпустила инструмент для переноса фото с iCloud в хранилище Google
При этом всё делается буквально в пару кликов
В сети появилась информация о крайне необычной новинке от Apple — специально сервисе, способном перенести фотографии с iCloud в облачное хранилище Google. В дальнейшем список «принимающих» сервисов должен будет увеличиться.
Сам перенос происходит автоматически, пишет Engadget. На данный момент воспользоваться новым инструментом могут пользователи из Австралии, Канады, Евросоюза, Исландии, Лихтенштейна, Новой Зеландии, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США.
Для того, чтобы начать перенос, достаточно войти в свою учётную запись iCloud на странице Data and Privacy (Данные и конфиденциальность) и выбрать пункт Transfer a copy of your data (Перенести копию данных). Появится окно, в котором надо будет выбрать сервис, в который отправятся данные. Там же надо будет указать, надо ли переносить фото и видео.
Само собой, на определённом этапе пользователя попросят ввести данные от Google Аккаунта.