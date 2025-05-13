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Опубликовано 13 мая 2025, 08:15
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Apple выпустила iOS 18.5 — новые обои, улучшенный контроль и исправление багов

Ждем анонса iOS 19 уже в июне
Apple выпустила iOS 18.5 и iPadOS 18.5 — пятое, по счету, обновление для операционных систем, вышедших еще прошлой осенью.
Apple выпустила iOS 18.5 — новые обои, улучшенный контроль и исправление багов

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Обновления доступны для совместимых устройств и уже могут быть загружены в разделе «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО». Версия получила номер сборки 22F76.

Среди нововведений — новые обои, уведомления для родителей при использовании кода экрана на устройствах детей и поддержка спутниковых функций для всех моделей iPhone 13. Также добавлена возможность покупать контент в приложении Apple TV через iPhone, даже если используется стороннее устройство.

Обновление исправляет несколько багов, включая проблему с отображением черного экрана в приложении Apple Vision Pro. Также улучшена стабильность системы и безопасность данных. Некоторые функции могут быть недоступны в отдельных регионах и на разных устройствах.

Ожидается, что уже в июне, в рамках WWDC 2025, Apple представит iOS 19 и iPadOS 19, а также выпустит iOS 18.6 с поддержкой Apple Intelligence для Китая.

Источник:macrumors
Автор:Булат Кармак
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