Apple выпустила комплект для переделки iPhone в домашний видеорегистратор

17:36, 09 июня 2023
1 мин.
Apple выпустила комплект для переделки iPhone в домашний видеорегистраторВ дальнейшем на основе этого комплекта будут разрабатывать подобные решения
Apple в блоге для разработчиков представила комплект для переделки iPhone в систему видеонаблюдения за домашниими животными.
Комплект, или фреймворк, называется DockKit, с помощью которого можно превратить смартфон в полноценный видеорегистратор, определяющий домашних питомцев и отслеживающий их движения. Для запуска работы фреймворка нужно установить iPhone на моторизованный стабилизатор.
Как пишут в блоге Apple, представленный комплект в дальнейшем позволит создавать системы и приложения для автоматического отслеживания объектов в окружающем пространстве и управления настройками стабилизатора для возможности кадрирования.
Источник:RB.RU
Автор:Андрей КадуковТеги: