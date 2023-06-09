Приложения
17:36, 09 июня 2023
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Apple выпустила комплект для переделки iPhone в домашний видеорегистратор

В дальнейшем на основе этого комплекта будут разрабатывать подобные решения

Apple в блоге для разработчиков представила комплект для переделки iPhone в систему видеонаблюдения за домашниими животными.

Комплект, или фреймворк, называется DockKit, с помощью которого можно превратить смартфон в полноценный видеорегистратор, определяющий домашних питомцев и отслеживающий их движения. Для запуска работы фреймворка нужно установить iPhone на моторизованный стабилизатор.

Как пишут в блоге Apple, представленный комплект в дальнейшем позволит создавать системы и приложения для автоматического отслеживания объектов в окружающем пространстве и управления настройками стабилизатора для возможности кадрирования.

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