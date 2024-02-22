Apple выпустила новое приложение эксклюзивно для iPhone

Приложение бесплатное и пока доступно только на iPhone в США, Канаде и Великобритании. Но всегда есть возможности обойти региональные ограничения.

Чего ждать? Мгновенного доступа к:

Реальным счетам: узнавайте результаты матчей в режиме реального времени — никакой задержки!

узнавайте результаты матчей в режиме реального времени — никакой задержки! Подробной статистике: следите за любимыми игроками и командами, анализируйте результаты.

следите за любимыми игроками и командами, анализируйте результаты. Любимым командам: персонализируйте приложение, добавив свои любимые лиги и команды — они всегда будут под рукой.

персонализируйте приложение, добавив свои любимые лиги и команды — они всегда будут под рукой. Быстрому переходу: легко переключайтесь между счетами, предстоящими играми, подробным описанием матчей и составами команд.

легко переключайтесь между счетами, предстоящими играми, подробным описанием матчей и составами команд. Трансляциям: одним нажатием переходите в приложение Apple TV и смотрите матчи в прямом эфире.

Сейчас в приложении представлены футбол, баскетбол, хоккей и американский футбол. А вскоре появятся бейсбол, американский футбол (колледжи), женский футбол и женский баскетбол.