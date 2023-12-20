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10:31, 20 декабря 2023
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Apple выпустила обновления операционных систем для старых смартфонов и планшетов

Это латание дыр в безопасности и исправление ошибок

Apple выпустила обновление iOS 16.7.4 и iPadOS 16.7.4 для устаревших айфонов и планшетов соответственно. Номер сборки — 20H240.

Поскольку речь идёт об устаревших и необновляемых устройствах, в выпущенных ОС нет новых функций, а только исправление багов и усиление безопасности.

Такие обновления для вендора не являются важными и считаются добавочными, поэтому о них нет существенной информации.

Источник:AI
Автор:Андрей Кадуков
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