Apple выпустила обновления операционных систем для старых смартфонов и планшетов

10:31, 20 декабря 2023
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Apple выпустила обновления операционных систем для старых смартфонов и планшетовЭто латание дыр в безопасности и исправление ошибок
Apple выпустила обновление iOS 16.7.4 и iPadOS 16.7.4 для устаревших айфонов и планшетов соответственно. Номер сборки — 20H240.
Поскольку речь идёт об устаревших и необновляемых устройствах, в выпущенных ОС нет новых функций, а только исправление багов и усиление безопасности.
Такие обновления для вендора не являются важными и считаются добавочными, поэтому о них нет существенной информации.
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