Apple выпустила публичные бета-версии iOS 26 и iPadOS 26

Третья публичная бета-версия — преемник шестой версии для разработчиков. Ожидается, что Apple представит финальные релизы iOS 26.0 и iPadOS 26.0 в сентябре текущего года. Не исключена вероятность выхода промежуточных обновлений, таких как iOS 26.0.1, а также бета-версии iOS 26.1 для разработчиков в следующем месяце.

Функциональные особенности и нововведения, представленные в шестой версии для разработчиков iOS 26, будут также доступны в третьей публичной бета-версии. Параллельно с выпуском обновлённой версии iOS 26 для разработчиков, компания Apple предоставила доступ к новой публичной бета-версии операционной системы.

Для участия в программе публичного бета-тестирования iOS 26 и iPadOS 26 пользователи могут зарегистрироваться на официальном сайте beta.apple.com. Регистрация бесплатна, а после подключения к публичной бета-версии опция обновления ПО автоматически появится в разделе «Обновление ПО» на устройстве.