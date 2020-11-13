Apple выпустила собственное приложение для PlayStation 5

Что интересно, новинка появилась не только на консоли нового поколения, но также “заглянула” и на PlayStation 4, сообщает пользователь Twitter под ником Sigmund Judge. Вместе с публикацией на эту тему, он также опубликовал скриншот системы игровой приставки, демонстрирующий, что приложение прямо сейчас можно скачать без каких-либо проблем.