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Apple выпустила собственное приложение для PlayStation 5
Компания продолжает таким образом осваивать новые для себя рынки
Как стало известно, на новейшей консоли Sony — PlayStation 5 — появилось приложение, выпущенное компанией Apple. Речь идет о приложении Apple TV, с помощью которого пользователи смогут получить доступ к онлайн сервису Apple TV+.
Что интересно, новинка появилась не только на консоли нового поколения, но также “заглянула” и на PlayStation 4, сообщает пользователь Twitter под ником Sigmund Judge. Вместе с публикацией на эту тему, он также опубликовал скриншот системы игровой приставки, демонстрирующий, что приложение прямо сейчас можно скачать без каких-либо проблем.
Стоит отметить, что Apple TV не является никаким эксклюзивом Sony в сегменте игровых консолей. Так, приложение уже появилось некоторое время назад на Xbox от Microsoft.