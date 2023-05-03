Apple выпустит медицинский сервис с тренировками на базе ИИ

Сообщается, что компания также планирует внедрить технологию отслеживания эмоций и выпустить версию приложения Health для iPad уже в текущем году.

Оздоровительный сервис на базе ИИ призван помочь пользователям поддерживать мотивацию для занятий спортом, улучшения питания и сна. Платформа будет использовать данные Apple Watch для создания индивидуальных программ поддержки здоровья.

Ожидается, что за использование сервиса будет взиматься ежемесячная плата.

Известно, что в разработке проекта участвуют несколько команд Apple, включая отделы здравоохранения, Siri и искусственного интеллекта. По данным Bloomberg, запуск сервиса планируется на следующий год, но есть шансы, что его могут отложить или вовсе отменить.