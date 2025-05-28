Apple выпустит новое приложение для игр одновременно с выходом Nintendo Switch 2

Новинка призвана улучшить игровой опыт на устройствах Apple, где сейчас конкуренция с облачными сервисами и игровыми консолями становится все сильнее. Новое приложение заменит существующую социальную сеть Game Center, которая с 2010 года так и не смогла стать популярной. В него войдут редакционные материалы о новых играх, доступ к разделу игр в App Store, а также интеграция с подпиской Apple Arcade.

Кроме того, для Mac создадут версию приложения, которая сможет работать с играми, загруженными вне App Store. Apple уже расширяет свои позиции в игровой индустрии, приобретя небольшую студию RAC7 Games, известную игрой Sneaky Sasquatch.

Хотя iPhone остается одним из самых популярных устройств для игр, и в App Store появляются игры высокого уровня, Mac пока уступает ПК на Windows по качеству игровых возможностей. Новый центр игр может упростить процесс и сделать игры более заметными на устройствах Apple, но вряд ли кардинально изменит отношение к платформе среди заядлых геймеров и разработчиков.