Apple заблокировала способ платить за подписки в обход санкций на iPhone

В частности, полнить Apple ID можно было через кошельки Qiwi, но стало известно, что для россиян исчезла и эта возможность. Об этом сообщил Telegram-канал Wylsacom Red.

Отмечается, что единственным способом пополнения Apple ID остался баланс номера телефона, привязанного к аккаунту.

«Пополнить баланс App Store через QIWI не получится. Пока остался способ оплаты подписок и покупки приложений через привязанный к аккаунту номер телефона. Либо искать gift-карты, но это маловероятно, кодов уже давно нет в продаже», — сказано в сообщении.