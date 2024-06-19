Apple закрыла Pay Later ради нового сервиса рассрочки

Компания объяснила своё решение намерениями сделать не просто отдельный сервис рассрочки равными платежами в течение шести недель, как и работал Pay Later, а, в принципе, рассрочку на любые заказы, оплачиваемые в Apple Pay. Для этого Apple договорится с американскими банками, но оформить такую рассрочку пользователи смогут по всему миру.

Сервис рассрочки Apple Pay Later был анонсирован летом 2022 года на мероприятии WWDC 2022. В скором времени после презентации сервис должен был заработать.

Но в итоге компания перенесла запуск Pay Later на 2023 год, ссылаясь на технические неурядицы. Бета-тестирование сервиса было запущено в марте 2023 года, а запустила его Apple в октябре.

Pay Later позволял в течение шести недель выплатить равными частями кредит на товары от $50 до $1000 без переплат.