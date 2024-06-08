Apple запатентовала шарнирный механизм для «умных» очков Apple Glass

Дизайн Apple Glass предполагает защиту внутренних компонентов, а шарнирный механизм автоматически фиксируется в последнем открытом положении и предполагает комфортный «зажим», чтобы соответствовать различным формам головы.

В патенте упоминаются и кабели, проложенные через шарнир, «которые могут использоваться для подключения динамиков в наушниках или других компонентов, расположенных на дужках». Как отмечает издание GizmoChina, этот момент ещё больше подкрепляет идею о форм-факторе, напоминающем очки, в отличие от устройства с креплением на голове, как у Vision Pro.