Apple запатентовала «умное» кольцо: носить его можно будет на любой части тела

Кольцо можно надевать на запястье и лодыжки и, в принципе, носить на любой части тела. Гаджет будет собирать данные о текущем состоянии здоровья и физической активности пользователя. Дисплея у девайса не будет, поэтому вся информация будет выводиться на сопряжённый смартфон. Причём сопряжение кольца можно установить и с другими окружающими устройствами.

Кроме того, кольцо будет определять NFC-метки на товаре для выведения информации о нём на дисплей смартфона.