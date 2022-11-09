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21:19, 09 ноября 2022
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Apple записывает каждое ваше действие в стандартных приложениях iPhone

Даже если включить запрет на сбор информации

Специалисты агентства Mysk, специализирующегося на кибербезопасности, сообщили, что обнаружили тотальную слежку за пользователями Apple со стороны производителя.

Apple записывает каждое ваше действие в стандартных приложениях iPhone

Эксперты изучили настройки приватности в App Store. В публикации речь ведётся о iOS 14.6. Отмечается, что даже если пользователь настроил полный запрет передачи данных Apple, в App Store всё равно продолжается сбор и отправка производителю пользовательских идентификаторов.

В Mysk считают, что такая практика началась в мае 2021 года. От Apple каких-либо комментариев пока не последовало.

«Скорее всего, магазин App Store в iOS 14.6 отправляет все ваши нажатия на дисплей сразу в Apple», — сказано сообщении Mysk.

Источник фото:Techcrunch.com
Источник:Gismodo
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