Apple записывает каждое ваше действие в стандартных приложениях iPhone

21:19, 09 ноября 2022
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Apple записывает каждое ваше действие в стандартных приложениях iPhoneДаже если включить запрет на сбор информации
Специалисты агентства Mysk, специализирующегося на кибербезопасности, сообщили, что обнаружили тотальную слежку за пользователями Apple со стороны производителя.
Эксперты изучили настройки приватности в App Store. В публикации речь ведётся о iOS 14.6. Отмечается, что даже если пользователь настроил полный запрет передачи данных Apple, в App Store всё равно продолжается сбор и отправка производителю пользовательских идентификаторов.
В Mysk считают, что такая практика началась в мае 2021 года. От Apple каких-либо комментариев пока не последовало.
«Скорее всего, магазин App Store в iOS 14.6 отправляет все ваши нажатия на дисплей сразу в Apple», — сказано сообщении Mysk.
Источник фото:Techcrunch.com
Источник:Gismodo
Автор:Андрей КадуковТеги: