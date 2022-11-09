Apple записывает каждое ваше действие в стандартных приложениях iPhone

Эксперты изучили настройки приватности в App Store. В публикации речь ведётся о iOS 14.6. Отмечается, что даже если пользователь настроил полный запрет передачи данных Apple, в App Store всё равно продолжается сбор и отправка производителю пользовательских идентификаторов.

В Mysk считают, что такая практика началась в мае 2021 года. От Apple каких-либо комментариев пока не последовало.

«Скорее всего, магазин App Store в iOS 14.6 отправляет все ваши нажатия на дисплей сразу в Apple», — сказано сообщении Mysk.