Apple запретила Facebook выпускать бесплатный облачный игровой сервис в магазине приложений App Store

Причина та же, что и всегда - якобы компания не может проследить за качеством предлагаемой в сервисе продукции, а значит не может гарантировать выполнение ею установленных магазином правил. При этом вице-президент Facebook по играм Джейсон Рубин заявил, что компания в состоянии реализовать облачный гейминг на iOS через веб-приложение. Но это вряд ли случится, так как соцсеть, по его словам, хочет предоставить своим пользователям игровой опыт непосредственно внутри мобильного приложения.

Отметим, что на данный момент в Facebook Gaming доступны лишь мобильные игры, такие как Asphalt 9: Legends, Mobile Legends: Adventure, PGA TOUR Golf Shootout, WWE SuperCard и т.д. Но в планах компании реализовать, со временем, на базе своей платформы полноценный облачный сервис, в котором будут доступны и “большие” игры.