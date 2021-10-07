Apple запретит на iPhone приложения, в которых нельзя удалять учётные записи

Нововведение вступит в силу с 31 января 2022 года. Софт, который не будет соответствовать свежим требованиям, будет запрещён на iOS и iPadOS. При этом касаться оно будет лишь тех приложений, в которых можно создавать аккаунты.

При этом представители Apple уточнили, что пользователям стоит ознакомиться с правилами, которые могут требовать от них ведения определённых данных. Также нелишним они назвали убедиться в том, что приложение чётко объясняет, какие данные и как оно собирает.

Отметим, что в последние годы купертиновцы начали акцентировать своё внимание на безопасности личных данных пользователей. Например, именно iOS начала показывать, когда те или иные приложения используют камеру или микрофон смартфона.