Apple запустила публичное бета-тестирование iOS 18

Пользователи могут зарегистрироваться в программе бета-тестирования и принять участие в релизе. Похожие функции появились для смартфонов и планшетов бренда.

Среди новых функций значатся обмен сообщениями стандарта RCS, новые опции и настройки для размещения ярлыков приложений на рабочем столе, у пользователей появилась возможность изменять цвета значков и виджетов на устройствах. Вместе с iOS 18 и iPad 18 обновилось приложение «Фотографии», а также появилась возможность изменять под себя «Центр управления».

Как отмечается, ИИ-функционал пока недоступен, поскольку Apple Intelligence будет представлена в iOS 18 и других ОС осенью. Доступен ИИ будет только на iPhone 15 Pro и Pro Max, а также на Mac и iPad с чипами M1 и выше.

Пользователи смогут откатиться на предыдущую версию ОС, если обновление не понравится. Вернуться можно будет на всех устройствах, кроме Apple Watch.