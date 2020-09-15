Apple запустила в России единую подписку на музыку, видео и игры в три раза дешевле, чем в США

Так, если в Соединенных Штатах за индивидуальную подписку Apple One попросят 15 долларов или 1 124 рубля в месяц, то на территории России, за точной такой же тарифный план, придется заплатить всего лишь 365 рублей в месяц. За семейную же подписку, которой могут пользоваться до шести человек, в США придется выложить 20 долларов или 2 000 рублей в месяц, в то время как в России за нее же достаточно будет отдать 525 рублей в месяц.