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Apple запустила в России единую подписку на музыку, видео и игры в три раза дешевле, чем в США
365 рублей в месяц вместо 1 124 рублей
Сегодня, одновременно с новыми iPad и Apple Watch, компания также представила и единую подписку на собственные сервисы, в том числе музыку, видео и игры. Как оказалось, цена новинки в России оказалась в три раза ниже, чем в США.
Так, если в Соединенных Штатах за индивидуальную подписку Apple One попросят 15 долларов или 1 124 рубля в месяц, то на территории России, за точной такой же тарифный план, придется заплатить всего лишь 365 рублей в месяц. За семейную же подписку, которой могут пользоваться до шести человек, в США придется выложить 20 долларов или 2 000 рублей в месяц, в то время как в России за нее же достаточно будет отдать 525 рублей в месяц.
Отметим, что в состав подписки Apple One входит доступ к таким продуктам компании как музыкальный сервис Apple Music, игровая подписка Apple Arcade, 50 ГБ в облачном хранилище iCloud (200 ГБ для семейной подписки) и стриминговый видеосервис Apple tv+.