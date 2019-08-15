Apple защитит своих пользователей от слежки через браузер

В связи с этим многие браузеры начали регулировать уровень “вмешательства” сайтов в приватность своих пользователей. Так, буквально вчера Apple опубликовала обновленные правила, регулирующие то, как ее браузер Safari будет блокировать отслеживание вас рекламодателями и веб-сайтами в интернете. И у нее есть весомые аргументы следовать нововведениям для тех, кто попытается отказаться следовать новому подходу компании.

”Мы относимся к обходу мер по предотвращению слежения с той же серьезностью, что и к использованию уязвимостей безопасности. Если сайт пытается обойти наши методы по предотвращению слежки, мы можем добавить дополнительные ограничения для него без предварительного уведомления”, — говорится в обновленной политике Apple по борьбе с трекингом.