Apple значительно усилит защиту буфера обмена в macOS 16

Новые методы в NSPasteboard и NSPasteboardItem позволят приложениям проверять типы данных в буфере обмена без чтения содержимого, и разрешения доступа к буферу обмена будут контролироваться пользователями на уровне каждого приложения. Пользователи могут разрешать доступ всегда, блокировать полностью или получать каждый раз уведомление о попытке доступа к буферу обмена. Но постоянно всплывающих по умолчанию предупреждений, как в iOS 14, не будет.

Система будет предупреждать пользователей, только если приложение попытается получить доступ к буферу обмена без явного действия пользовательского интерфейса, связанного с буфером.