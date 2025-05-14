Apple значительно усилит защиту буфера обмена в macOS 16

Опубликовано 14 мая 2025, 06:001 мин.
Apple значительно усилит защиту буфера обмена в macOS 16Как на iOS
Портал 9to5Mac сообщает, что Apple обновила документацию AppKit — описание инструментов для создания графических пользовательских интерфейсов, разрабатываемых под macOS и iOS, — чтобы разработчики были в курсе изменений в работе буфера обмена macOS и передачи данных между приложениями и устройствами Apple.
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Новые методы в NSPasteboard и NSPasteboardItem позволят приложениям проверять типы данных в буфере обмена без чтения содержимого, и разрешения доступа к буферу обмена будут контролироваться пользователями на уровне каждого приложения. Пользователи могут разрешать доступ всегда, блокировать полностью или получать каждый раз уведомление о попытке доступа к буферу обмена. Но постоянно всплывающих по умолчанию предупреждений, как в iOS 14, не будет.
Система будет предупреждать пользователей, только если приложение попытается получить доступ к буферу обмена без явного действия пользовательского интерфейса, связанного с буфером.