Аудитория отечественного аналога Google Play быстро растёт: RuStore уже установили 8 млн человек

23:25, 23 марта 2023
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Аудитория отечественного аналога Google Play быстро растёт: RuStore уже установили 8 млн человекСкачано 18 млн приложений
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчёта правительства в Госдуме сообщил о быстром росте аудитории отечественного магазина приложений RuStore — аналога Google Play.
Фото: Rustore.ru
С момента запуска в мае 2022 года RuStore установили более 8 млн человек, а скачано через него приложений — более 18 млн.
Сейчас RuStore уже заработал. Став заменой зарубежным аналогам. Свыше восьми миллионов человек установили его, чтобы скачивать различные банковские сервисы, игры и онлайн кинотеатры, интернет-магазины. Всего — более восемнадцати миллионов загрузок.
Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ