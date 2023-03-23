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23:25, 23 марта 2023
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Аудитория отечественного аналога Google Play быстро растёт: RuStore уже установили 8 млн человек

Скачано 18 млн приложений

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчёта правительства в Госдуме сообщил о быстром росте аудитории отечественного магазина приложений RuStore — аналога Google Play.

Аудитория отечественного аналога Google Play быстро растёт: RuStore уже установили 8 млн человек

Фото: Rustore.ru

С момента запуска в мае 2022 года RuStore установили более 8 млн человек, а скачано через него приложений — более 18 млн.

Сейчас RuStore уже заработал. Став заменой зарубежным аналогам. Свыше восьми миллионов человек установили его, чтобы скачивать различные банковские сервисы, игры и онлайн кинотеатры, интернет-магазины. Всего — более восемнадцати миллионов загрузок.

Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ
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