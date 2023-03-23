Аудитория отечественного аналога Google Play быстро растёт: RuStore уже установили 8 млн человек

Сейчас RuStore уже заработал. Став заменой зарубежным аналогам. Свыше восьми миллионов человек установили его, чтобы скачивать различные банковские сервисы, игры и онлайн кинотеатры, интернет-магазины. Всего — более восемнадцати миллионов загрузок.



