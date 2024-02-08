Аватары Apple Vision Pro перестали быть такими жуткими

После установки обновления, пользователи получат предложение перезахватить свой цифровой аватар для получения "последних обновлений внешности". С обновлением он стал выглядеть более реалистично и меньше напоминает картины импрессионистов. Аватары стали более четкими, естественными и пропорциональными.

Persona - это цифровое представление пользователей, создаваемое на основе данных сенсоров гарнитуры и нового алгоритма машинного обучения. Они предназначены для создания "аутентичного пространственного представления" человека, отображая его мимику и движения рук.

Компания все еще называет Persona бета-функцией и предоставляет подробные инструкции для получения наилучших результатов.