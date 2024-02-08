Аватары Apple Vision Pro перестали быть такими жуткими

Опубликовано 08 февраля 2024, 19:45
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Аватары Apple Vision Pro перестали быть такими жуткимиФункция Persona получила обновление
Apple улучшила функцию Persona для своего Vision Pro. В новом обновлении visionOS 1.1 Apple значительно улучшила функцию Persona для своего VR-гарнитура Vision Pro. Эта функция позволяет пользователям видеть цифровой аватар себя во время звонков, встреч в Zoom и т. д.
После установки обновления, пользователи получат предложение перезахватить свой цифровой аватар для получения "последних обновлений внешности". С обновлением он стал выглядеть более реалистично и меньше напоминает картины импрессионистов. Аватары стали более четкими, естественными и пропорциональными.
Persona - это цифровое представление пользователей, создаваемое на основе данных сенсоров гарнитуры и нового алгоритма машинного обучения. Они предназначены для создания "аутентичного пространственного представления" человека, отображая его мимику и движения рук.
Компания все еще называет Persona бета-функцией и предоставляет подробные инструкции для получения наилучших результатов.