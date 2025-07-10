Авиакомпания Emirates начнет принимать оплату в криптовалюте

Реализация этого проекта запланирована на следующий год. Emirates рассчитывает привлечь более молодую и технологически ориентированную аудиторию, которая уже активно использует цифровые активы в повседневной жизни.

ОАЭ продолжают укреплять позиции как центр криптовалютных технологий. В стране уже разрешены расчеты в криптовалюте в таких сферах, как недвижимость, оплата образования и транспорт.

В Дубае с 2022 года действует регулятор VARA, контролирующий рынок виртуальных активов. В одной из крупнейших свободных экономических зон города — DMCC — уже зарегистрировано более 650 криптовалютных компаний.