Авиакомпания Emirates начнет принимать оплату в криптовалюте

Опубликовано 10 июля 2025, 21:271 мин.
Авиакомпания Emirates начнет принимать оплату в криптовалютеПереход к цифровым платежам ожидается в следующем году
Emirates, одна из крупнейших авиакомпаний Ближнего Востока, заключила предварительное соглашение с платформой Crypto.com. В рамках партнерства клиенты авиаперевозчика смогут оплачивать билеты с помощью криптовалют.
Реализация этого проекта запланирована на следующий год. Emirates рассчитывает привлечь более молодую и технологически ориентированную аудиторию, которая уже активно использует цифровые активы в повседневной жизни.
ОАЭ продолжают укреплять позиции как центр криптовалютных технологий. В стране уже разрешены расчеты в криптовалюте в таких сферах, как недвижимость, оплата образования и транспорт.
В Дубае с 2022 года действует регулятор VARA, контролирующий рынок виртуальных активов. В одной из крупнейших свободных экономических зон города — DMCC — уже зарегистрировано более 650 криптовалютных компаний.