Авито представило программу выкупа планшетов без лишних хлопот

Опубликовано 17 апреля 2024, 18:47
1 мин.
Авито представило программу выкупа планшетов без лишних хлопотИ переговоров с покупателями
Пользователи Авито теперь могут продавать свои планшеты без лишних хлопот и переговоров с покупателями благодаря новому сервису выкупа. После размещения объявления о продаже планшета, партнер Авито предложит пользователю выкуп устройства по предварительной цене, видной сразу. При согласии с условиями, пользователь сможет выбрать удобный способ доставки планшета партнеру, который осуществит проверку устройства и переведет оплату.
Программа выкупа планшетов позволяет пользователям продать свой гаджет за один день без необходимости тратить время на общение с покупателями. На старте программа принимает устройства Apple, а в будущем планируется расширить список поддерживаемых брендов.
Для участия в программе нужно ответить на несколько вопросов о состоянии планшета и при необходимости приложить фотографии. После этого будет предложена предварительная цена выкупа, которая может быть скорректирована после проверки устройства специалистом.
Партнеры Авито, участвующие в программе, расположены в более чем 60 городах России. Сервис доступен только через приложение и веб-версию платформы.