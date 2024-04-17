Авито представило программу выкупа планшетов без лишних хлопот

Программа выкупа планшетов позволяет пользователям продать свой гаджет за один день без необходимости тратить время на общение с покупателями. На старте программа принимает устройства Apple, а в будущем планируется расширить список поддерживаемых брендов.

Для участия в программе нужно ответить на несколько вопросов о состоянии планшета и при необходимости приложить фотографии. После этого будет предложена предварительная цена выкупа, которая может быть скорректирована после проверки устройства специалистом.

Партнеры Авито, участвующие в программе, расположены в более чем 60 городах России. Сервис доступен только через приложение и веб-версию платформы.