Авито разрешил загружать короткие видео о товарах прямо в объявление

Речь идёт о формате вертикальных коротких видео, которые будут демонстрироваться на главной странице сайта. Но также для их просмотра можно будет перейти непосредственно в карточку товара, с которой видео связано. Новый раздел называется «Авито Видеолента».

С запуском видеоленты продавцы смогут записывать ролики непосредственно в интерфейсе приложения Авито. Прошлые форматы загрузки видео также сохраняются, а модерация видеороликов выполняется в течение 24 часов. Максимальная продолжительность видео составляет 3 минуты, максимальный объём файла — 500 Мб, рекомендуемая ориентация видео — вертикальная, но поддерживается любая.

Видеолента формируется из роликов, которые пользователи размещают в объявлениях. Сейчас видеолента работает в тестовом режиме для ограниченного количества пользователей со смартфонами под управлением iOS в следующих разделах: Товары, Авто и Услуги. Постепенно функционал будет доступен всем пользователям сервиса.