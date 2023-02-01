Авито разрешил загружать короткие видео о товарах прямо в объявление

Авито разрешил загружать короткие видео о товарах прямо в объявлениеДля удобства покупателей и продвижения продавцов
Сервис объявлений Авито запускает ещё один функционал как для удобного взаимодействия пользователей с платформой в целом, так и для более точного информирования покупателей при выборе товаров и продвижения продавцов.
Фото: Авито
Речь идёт о формате вертикальных коротких видео, которые будут демонстрироваться на главной странице сайта. Но также для их просмотра можно будет перейти непосредственно в карточку товара, с которой видео связано. Новый раздел называется «Авито Видеолента».
С запуском видеоленты продавцы смогут записывать ролики непосредственно в интерфейсе приложения Авито. Прошлые форматы загрузки видео также сохраняются, а модерация видеороликов выполняется в течение 24 часов. Максимальная продолжительность видео составляет 3 минуты, максимальный объём файла — 500 Мб, рекомендуемая ориентация видео — вертикальная, но поддерживается любая.
Видеолента формируется из роликов, которые пользователи размещают в объявлениях. Сейчас видеолента работает в тестовом режиме для ограниченного количества пользователей со смартфонами под управлением iOS в следующих разделах: Товары, Авто и Услуги. Постепенно функционал будет доступен всем пользователям сервиса.
Новый функционал даст возможность покупателям тщательнее ознакомиться с предложением в удобном формате коротких видео. Для продавцов — это возможность сделать объявление уникальным, продемонстрировать товар с разных ракурсов, как будто снимаешь видео для друзей или подписчиков.