Приложения
Сегодня в 17:30
2 мин.

Авито защитил номера авторов объявлений от звонков мошенников

С помощью временных номеров, не связанных с аккаунтом
Сервис объявлений Авито внедрил функцию «Защита номера», чтобы защитить телефонные номера всех частных продавцов, размещающих объявления на сервисе.
Авито защитил номера авторов объявлений от звонков мошенников

Услуга появилась на сервисе ещё 4 года назад и была доступна только пользователям, размещающим объявления в категориях «Авто» и «Недвижимость». Но сейчас эта услуга распространена на всех продавцов.

«Защита номера» позволяет скрывать настоящий номер продавца и предоставляет для диалогов временный подменный номер, который невозможно связать с аккаунтом. При этом прочитать переписку не получится и в сторонних мессенджерах, всё будет сосредоточено в чате на Авито с искусственным интеллектом, распознающим подозрительную активность и блокирующим фишинговые ссылки.

Поскольку номера, которыми Авито заменяет настоящие, являются временными, это делает бессмысленной работу автоматических систем, массово собирающих данные для перепродажи. Уже в ходе тестирования количество нецелевых звонков для аккаунтов с подключённой защитой номера снизилось на 40%. А количество жалоб на поведение, не соответствующее правилам безопасности Авито, после внедрения услуги снизилось на 50%.

«Телефонный номер — важный элемент персональных данных, и не стоит размещать его в открытом доступе. Защищенные номера не только защищают от спама, но и не позволяют начать общение в стороннем мессенджере, и с их подключением большая часть диалогов сосредоточится в чате Авито. Искусственный интеллект внутри нашего чата умеет распознавать подозрительную активность собеседника и блокировать фишинговые ссылки. Стопроцентное покрытие аккаунтов функционалом защиты номера позволит заметно увеличить безопасность не только в рамках платформы, но и за ее пределами. Так мы обеспечиваем максимальную конфиденциальность и безопасность для своих пользователей», — сообщил Андрей Рыбинцев, директор департамента Trust&Safety Авито.

Новости партнеров
Новости партнеров