Авито защитил номера авторов объявлений от звонков мошенников

Услуга появилась на сервисе ещё 4 года назад и была доступна только пользователям, размещающим объявления в категориях «Авто» и «Недвижимость». Но сейчас эта услуга распространена на всех продавцов.

«Защита номера» позволяет скрывать настоящий номер продавца и предоставляет для диалогов временный подменный номер, который невозможно связать с аккаунтом. При этом прочитать переписку не получится и в сторонних мессенджерах, всё будет сосредоточено в чате на Авито с искусственным интеллектом, распознающим подозрительную активность и блокирующим фишинговые ссылки.

Поскольку номера, которыми Авито заменяет настоящие, являются временными, это делает бессмысленной работу автоматических систем, массово собирающих данные для перепродажи. Уже в ходе тестирования количество нецелевых звонков для аккаунтов с подключённой защитой номера снизилось на 40%. А количество жалоб на поведение, не соответствующее правилам безопасности Авито, после внедрения услуги снизилось на 50%.

«Телефонный номер — важный элемент персональных данных, и не стоит размещать его в открытом доступе. Защищенные номера не только защищают от спама, но и не позволяют начать общение в стороннем мессенджере, и с их подключением большая часть диалогов сосредоточится в чате Авито. Искусственный интеллект внутри нашего чата умеет распознавать подозрительную активность собеседника и блокировать фишинговые ссылки. Стопроцентное покрытие аккаунтов функционалом защиты номера позволит заметно увеличить безопасность не только в рамках платформы, но и за ее пределами. Так мы обеспечиваем максимальную конфиденциальность и безопасность для своих пользователей», — сообщил Андрей Рыбинцев, директор департамента Trust&Safety Авито.