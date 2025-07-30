Австралия включила YouTube в запрет соцсетей для подростков до 16 лет

Решение принято после обращения интернет-регулятора, который указал на высокую долю жалоб от несовершеннолетних пользователей. По результатам опроса, 37% подростков сталкивались с вредным контентом именно на YouTube, что оказалось худшим показателем среди всех платформ.

Хотя YouTube утверждает, что не является социальной сетью, а представляет собой видеобиблиотеку, где основная активность — это просмотр роликов, власти с таким определением не согласны. В правительстве считают, что платформа имеет сходные функции с другими соцсетями — в том числе алгоритмы рекомендаций и возможность взаимодействия между пользователями.

Ранее правительство делало исключение для YouTube из-за его популярности в образовательной среде, но теперь позиция изменилась. Учащиеся по-прежнему смогут смотреть видео, если контент предоставлен учителями или родителями, однако самостоятельные аккаунты для пользователей младше 16 лет будут недопустимы.