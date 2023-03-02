Автопроизводитель Volkswagen откроет собственный магазин приложений

В частности, речь идёт о запуске магазина приложений, из которого в мультимедийную систему автомобиля можно будет скачать приложения TikTok, Spotify, Yelp, решения для видеоконференций, просмотра новостей и другие.

Новшество будет встроено в новые модели Audi, позже — в системы новых Porsche, Lamborghini и Bentley. Но для уже выпущенных автомобилей подобное обновление не предусмотрено.