Автопроизводитель Volkswagen откроет собственный магазин приложений

17:37, 02 марта 2023
1 мин.
Автопроизводитель Volkswagen откроет собственный магазин приложенийСейчас идёт работа над цифровой платформой для всех марок концерна
Автоконцерн Volkswagen Group работает над будущей цифровой платформой, которая появится в новых автомобилях всех марок, которые сходят с конвейера предприятия.
Фото: Unsplash.com
В частности, речь идёт о запуске магазина приложений, из которого в мультимедийную систему автомобиля можно будет скачать приложения TikTok, Spotify, Yelp, решения для видеоконференций, просмотра новостей и другие.
Новшество будет встроено в новые модели Audi, позже — в системы новых Porsche, Lamborghini и Bentley. Но для уже выпущенных автомобилей подобное обновление не предусмотрено.