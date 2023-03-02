Приложения
17:37, 02 марта 2023
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Автопроизводитель Volkswagen откроет собственный магазин приложений

Сейчас идёт работа над цифровой платформой для всех марок концерна

Автоконцерн Volkswagen Group работает над будущей цифровой платформой, которая появится в новых автомобилях всех марок, которые сходят с конвейера предприятия.

Автопроизводитель Volkswagen откроет собственный магазин приложений

Фото: Unsplash.com

В частности, речь идёт о запуске магазина приложений, из которого в мультимедийную систему автомобиля можно будет скачать приложения TikTok, Spotify, Yelp, решения для видеоконференций, просмотра новостей и другие.

Новшество будет встроено в новые модели Audi, позже — в системы новых Porsche, Lamborghini и Bentley. Но для уже выпущенных автомобилей подобное обновление не предусмотрено.

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