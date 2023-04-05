Авторы браузера Tor создали новый анонимайзер Mullvad VPN для работы в интернете

Предназначение нового браузера — максимально затруднить мошенникам, навязчивым рекламным платформам и спамерам отслеживание пользователей в Сети. Mullvad VPN будет сводить к минимуму все цифровые отпечатки пользователя: сведения об операционной системе, используемых шрифтах, установленных расширениях и т. п. В таком случае злоумышленникам даже не нужны cookies-файлы, отпечаток и так выдаст ваше устройство.

Чтобы этого не произошло, браузер маскирует метаданные, за счёт чего отслеживание цифровых отпечатков становится затруднительным занятием даже при использовании специализированных инструментов. При этом браузер Mullvad будет работать не на основании сети Tor, а собственной VPN.