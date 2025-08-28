Автосохранение в Word стало автоматическим и облачным

Опубликовано 28 августа 2025, 23:081 мин.
Автосохранение в Word стало автоматическим и облачнымДля сохранения файлов
В блоге Tech Community Microsoft сообщила, что текстовый редактор Word теперь предлагает облачное хранение файлов в автоматическом режиме. Сохранение в облаке включено по умолчанию, где бы пользователь ни работал.
Функция автоматического сохранения была доступна и ранее, но функционал приходилось настраивать отдельно. Новая опция доступна в версиях Word начиная с 2509, включая сборку 19221.20000 и последующие.
При активации автоматического сохранения Word автоматически сохраняет документ в облаке в реальном времени. Имя файла формируется на основе текущей даты. Пользователи могут изменить имя файла или место его хранения через функцию "Сохранить" в Word, доступ к которой можно получить с помощью сочетания клавиш Ctrl+S.
Но в блоге отмечено, что этот параметр может привести к созданию множества файлов с одинаковыми временными метками, зато значительно снижается риск потери данных из-за ошибок при ручном сохранении или системных сбоев.
Источник:Windows Central
Автор:Андрей Кадуков