Автосохранение в Word стало автоматическим и облачным

Функция автоматического сохранения была доступна и ранее, но функционал приходилось настраивать отдельно. Новая опция доступна в версиях Word начиная с 2509, включая сборку 19221.20000 и последующие.

При активации автоматического сохранения Word автоматически сохраняет документ в облаке в реальном времени. Имя файла формируется на основе текущей даты. Пользователи могут изменить имя файла или место его хранения через функцию "Сохранить" в Word, доступ к которой можно получить с помощью сочетания клавиш Ctrl+S.

Но в блоге отмечено, что этот параметр может привести к созданию множества файлов с одинаковыми временными метками, зато значительно снижается риск потери данных из-за ошибок при ручном сохранении или системных сбоев.