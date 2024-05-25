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Опубликовано 25 мая 2024, 03:31
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Банк России предупредил об усложнении тактики мошенников для обмана граждан

Усложняются всевозможные сценарии
Банк России опубликовал обзор новых ухищрений мошенников для обмана россиян.
Банк России предупредил об усложнении тактики мошенников для обмана граждан

© Ferra.ru

К уже «классическим» поискам уязвимостей и взлома корпоративной инфраструктуры банков и прочих финансовых организаций злоумышленники добавили кибератаки непосредственно на поставщиков IT-продуктов.

К этому добавляется также возросший уровень сложности и качества автоматизации «традиционных» DDoS-атак, рассылки вредоносного софта и фишинговых писем.

А сейчас мошенники ещё и досконально собирают информацию о потенциальной жертве в соцсетях и везде, где можно получить открытые данные. Делается это для персонализации фишинга и социальной инженерии — убедительных сценариев обмана, с использованием в том числе технологий ИИ.

Также появилась тенденция к всё большему взлому личных кабинетов в интернет-магазинах, соцсетях и т.п. Основой метод взлома — перебор паролей.