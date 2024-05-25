Банк России предупредил об усложнении тактики мошенников для обмана граждан

К уже «классическим» поискам уязвимостей и взлома корпоративной инфраструктуры банков и прочих финансовых организаций злоумышленники добавили кибератаки непосредственно на поставщиков IT-продуктов.

К этому добавляется также возросший уровень сложности и качества автоматизации «традиционных» DDoS-атак, рассылки вредоносного софта и фишинговых писем.

А сейчас мошенники ещё и досконально собирают информацию о потенциальной жертве в соцсетях и везде, где можно получить открытые данные. Делается это для персонализации фишинга и социальной инженерии — убедительных сценариев обмана, с использованием в том числе технологий ИИ.

Также появилась тенденция к всё большему взлому личных кабинетов в интернет-магазинах, соцсетях и т.п. Основой метод взлома — перебор паролей.