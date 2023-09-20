Банк «Тинькофф» запустил «Фабрику роботов» для удержания мошенников на линии

На основании анализа 40 тысяч минут записанных разговоров мошенников с различными жертвами были разработаны разные персонажи. В частности, пожилой мужчина, который во время разговора ищет свои очки, «чтобы лучше слышать»; молодая мама, которая пытается справиться с активным ребёнком на детской площадке; мужчина, выгуливающий собаку в парке; уставший раздражённый мужчина за рулём своего автомобиля.

Все персонажи — навыки голосового ассистента банка «Защитника Олега». Они отвлекают мошенника, не давая ему завершить разговор, и всячески тянут время. Разговоры с их участием могут длиться 2-4 минуты, в некоторых случаях — 10 минут. Для их разработки привлекались психологи и антифрод-специалисты, которые учитывали архетипы жертв, к разговорам с которыми привыкли мошенники. При разработке сценариев диалогов также учитывались типичные скрипты общения злоумышленников с жертвами.