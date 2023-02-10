Банк ВТБ предупредил о поддельном приложении в App Store

Банк ВТБ предупредил о поддельном приложении в App StoreЗапрос на удаление в магазин приложений уже направлен
Банк ВТБ предупредил пользователей айфонов о появлении в App Store фейкового приложения. Называется подделка «В Банк: Доступ Онлайн» от разработчика R O G A LTD.
Фото: Hindustantimes.com
ВТБ сообщил об этом в своём Telegram-канале. Организация призвала пользователей быть внимательными и предупредила, что указанное приложение «не принадлежит банку ВТБ». Отмечается, что иконка фейкового приложения напоминает логотип ВТБ, но в описании не указано, к какому банку относится это ПО.
Сегодня наши специалисты зафиксировали регистрацию фишингового клона «В Банк: Доступ Онлайн», который создан мошенниками для получения данных о клиентах с последующим выводом средств. Новизна состоит в том, что злоумышленники действуют проактивно и сразу после регистрации приложения стали обзванивать пользователей от имени ВТБ с предложением скачать приложение.
Также ВТБ призвал устанавливать только приложения, размещённые по адресу online.vtb.ru/app, а в службу поддержки App Store уже направлен запрос с тем, чтобы вредоносное ПО было удалено из магазина.