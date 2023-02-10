Банк ВТБ предупредил о поддельном приложении в App Store

ВТБ сообщил об этом в своём Telegram-канале. Организация призвала пользователей быть внимательными и предупредила, что указанное приложение «не принадлежит банку ВТБ». Отмечается, что иконка фейкового приложения напоминает логотип ВТБ, но в описании не указано, к какому банку относится это ПО.