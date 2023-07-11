Базовая защита — бесплатно: Android-версия антивируса Kaspersky появилась в RuStore

Новость о появлении Android-версии виртуального защитника на платформе получила широкий резонанс среди пользователей операционной системы.

Отметим, что данная версия Kaspersky предоставляет базовую защиту от онлайн-угроз абсолютно бесплатно, включая защиту от вредоносных программ, сталкерского ПО и шпионских троянов.

Дополнительные опции, такие как удалённое отслеживание и стирание данных, а также защита приложений с проверкой PIN-кода, доступны платным подписчикам.

Напомним, что ряд экспертов рекомендовали пользователям следовать нескольким простым правилам для обеспечения лучшей защиты данных на своих мобильных устройствах. Среди них — скачивание приложений только с официальных ресурсов, использование двухфакторной аутентификации и регулярное обновление приложений.