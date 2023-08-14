Бесплатные сторис для всех и 800 млн активных пользователей: Telegram отмечает 10-летний юбилей

За это время у сервиса появилось более 800 млн активных пользователей. По словам основателя проекта Павла Дурова, это достижение было достигнуто исключительно благодаря рекомендациям пользователей.

За 10 лет своего существования Telegram представил множество обновлений и улучшений, благодаря которым сервис стал эталоном современного мессенджера.

Однако планы на будущее у платформы гораздо более амбициозные. Компания планирует выйти за рамки простого мессенджера и стать новатором в области социальных медиа.

Одним из первых шагов на этом пути стало внедрение функции сторис для всех пользователей. Дуров отметил, что данное нововведение станет отправной точкой нового этапа в истории Telegram.