Бесплатные VPN оказались опасными для личных данных пользователей

По словам Ашманова, VPN создавались как военная технология, а потом их «выпустили наружу». Но в условиях, когда этими технологиями пользуются массы, там обосновывается множество разных криминальных элементов. Нет ничего удивительного в том, что пользователи таких сервисов лишаются персональных данных.

«Те, кто пользуются VPN, позволили себя обмануть довольно тривиальной разводкой. Им просто сказали, что это безопасно. Мы знаем, что недавно произошли довольно крупные несколько утечек из VPN-сервисов. По понятной причине — бесплатные сервисы. Зачем его вам дали? Потому что товар — это вы. Ваши данные, конечно, будут продаваться», — подчеркнул Ашманов.