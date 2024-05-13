Бесплатный эмулятор PS1 для iPhone побил чарты App Store

Gamma может похвастаться своими возможностями. Она легко интегрируется с Bluetooth-контроллерами и клавиатурами, позволяя даже настраивать скин контроллера на экране (хотя управление с помощью сенсорного экрана может оказаться сложным для классических игр). Резервное копирование сохранений и игровых данных не составит труда благодаря интеграции с Google Drive и Dropbox, а приложение даже автоматически подбирает обложки. Одна оговорка: как и в большинстве эмуляторов, вам придется предоставить собственные игры с PS1.

Однако есть и ложка дегтя в этом меду — отзывы неоднозначны. Некоторые пользователи критикуют интерфейс и сообщают о сбоях при работе с некоторыми контроллерами. К счастью, обновления, скорее всего, не за горами.