Бесплатный эмулятор PS1 для iPhone побил чарты App Store

Опубликовано 13 мая 2024, 22:55
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Бесплатный эмулятор PS1 для iPhone побил чарты App StoreБудете пробовать?
Принятие App Store эмуляторов ретро-игр продолжает приносить свои плоды. Так, новый бесплатный эмулятор PS1 Gamma стремительно взлетает вверх по чартам.
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Gamma может похвастаться своими возможностями. Она легко интегрируется с Bluetooth-контроллерами и клавиатурами, позволяя даже настраивать скин контроллера на экране (хотя управление с помощью сенсорного экрана может оказаться сложным для классических игр). Резервное копирование сохранений и игровых данных не составит труда благодаря интеграции с Google Drive и Dropbox, а приложение даже автоматически подбирает обложки. Одна оговорка: как и в большинстве эмуляторов, вам придется предоставить собственные игры с PS1.
Однако есть и ложка дегтя в этом меду — отзывы неоднозначны. Некоторые пользователи критикуют интерфейс и сообщают о сбоях при работе с некоторыми контроллерами. К счастью, обновления, скорее всего, не за горами.