Бета-версия Telegram показала сразу две совершенно новые функции мессенджера

Для того, чтобы получатель прочитал «спойлерный» фрагмент, ему нужно будет нажать на эту область самостоятельно.

Вторая новая функция — реакция на полученное сообщение. Работает она примерно так же, как в том же Facebook. Теперь пользователи могут «реагировать» на те или иные сообщения в чатах.