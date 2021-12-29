Бета-версия Telegram показала сразу две совершенно новые функции мессенджера

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Бета-версия Telegram показала сразу две совершенно новые функции мессенджераВыглядит интересно, осталось дождаться нововведений в стабильной версии приложения
Команда Telegram выпустила свежую бета-версию своего Android-приложения. Сборка под номером 8.4 может похвастаться сразу двумя новыми функциями, место которым однозначно найдётся в релизном варианте.
Первое из них — возможность скрыть часть приложения, а называется она «Спойлер». Работает достаточно просто — пользователю необходимо выделить определённый текст, после чего выбрать в контекстном меню новую опцию.
Для того, чтобы получатель прочитал «спойлерный» фрагмент, ему нужно будет нажать на эту область самостоятельно.
Вторая новая функция — реакция на полученное сообщение. Работает она примерно так же, как в том же Facebook. Теперь пользователи могут «реагировать» на те или иные сообщения в чатах.
Это делается двойным касанием — после него сообщение получают «палец вверх». Но эту реакцию можно заменить любой другой из 11 доступных вариантов.
Источник: Android Police