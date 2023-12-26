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00:52, 26 декабря 2023
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Без цензуры и мощнее конкурентов: представлена бесплатная нейросеть Mistral 8x7B

Ее можно обучать

Французский стартап Mistral, основанный бывшими исследователями DeepMind, представил свою модель Mistral 8x7B. Превосходя конкурентов с закрытым исходным кодом, таких как Gemini, Mistral 8x7B не только более мощная, но и полностью открытая по лицензии Apache 2.0.

О мастерстве Mistral свидетельствует его способность работать с контекстом из 32 тыс. токенов, функционировать на нескольких языках, включая английский, немецкий, испанский, итальянский и французский, и превосходно генерировать код. Благодаря способности превращаться в модель, выполняющую инструкции, производительность Mistral соответствует или превосходит ChatGPT 3.5 в различных бенчмарках.

Но настоящая сенсация заключается в локальном развертывании Mistral. Используя Ollama, эффективный инструмент, пользователи могут запускать Mistral локально и даже использовать версию без цензуры, dolphin-mistral, предлагая лучшую настройку.

Mistral поощряет пользователей к обучению собственных моделей. При поддержке Hugging Face пользователи могут выбирать модель и загружать собственные данные.

Источник:HackerNoon
Автор:Булат Кармак
Теги:
#разработка
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#искусственный интеллект
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