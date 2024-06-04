Без паники: СДЭК опроверг слухи об утечке части пользовательских данных

Также сообщается, что компания привлекла для расследования инцидента специалистов из BI.ZONE, «Инфосистемы Джет» и других компаний. В СДЭК подтвердили, что речь идёт о внешнем воздействии, поэтому утечки не произошло.

«На текущем этапе внутреннего расследования, для которого были привлечены эксперты компаний BI.ZONE, "Инфосистемы Джет" и других организаций, мы можем подтвердить, что технический сбой был вызван внешним воздействием», — сказано в сообщении сервиса.