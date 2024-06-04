Без паники: СДЭК опроверг слухи об утечке части пользовательских данных

Опубликовано 04 июня 2024, 15:38
1 мин.
Без паники: СДЭК опроверг слухи об утечке части пользовательских данныхБыло только внешнее воздействие
Компания СДЭК опровергла слухи о якобы частичной утечке данных пользователей. На этот раз речь идёт о данных об отправлениях.
© Ferra.ru
Также сообщается, что компания привлекла для расследования инцидента специалистов из BI.ZONE, «Инфосистемы Джет» и других компаний. В СДЭК подтвердили, что речь идёт о внешнем воздействии, поэтому утечки не произошло.
«На текущем этапе внутреннего расследования, для которого были привлечены эксперты компаний BI.ZONE, "Инфосистемы Джет" и других организаций, мы можем подтвердить, что технический сбой был вызван внешним воздействием», — сказано в сообщении сервиса.