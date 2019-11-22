Приложения
Сегодня 15:02
Билайн и «Лиза Алерт» займутся поиском пропавших людей
При помощи мобильного приложения
Билайн совместно с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» разработали приложение «Поисковый центр», которое позволяет отслеживать перемещение в городе людей старшего возраста, детей и людей с особенностями здоровья.
Функционал приложения поможет предотвращать несчастные случаи при помощи детализированного трекера перемещений, записываемой хронологии и предустановленной анкеты с медицинскими данными и особыми приметами. Две, пожалуй, главных функции - это возможность связаться с горячей линией прямо из приложения и воспользоваться кнопкой SOS для оперативного реагирования Центра поиска пропавших людей. Точность определения местоположения в городской среде - 45 метров.
Сейчас «Поисковый центр» доступен для смартфонов с ОС Android и в ближайшее время станет доступен для iOS. Цена подписки на сервис - 180 рублей в месяц, при этом две трети вырученных средств будут перечисляться в Центр поиска пропавших людей для его развития.