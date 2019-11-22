Билайн и «Лиза Алерт» займутся поиском пропавших людей

Функционал приложения поможет предотвращать несчастные случаи при помощи детализированного трекера перемещений, записываемой хронологии и предустановленной анкеты с медицинскими данными и особыми приметами. Две, пожалуй, главных функции - это возможность связаться с горячей линией прямо из приложения и воспользоваться кнопкой SOS для оперативного реагирования Центра поиска пропавших людей. Точность определения местоположения в городской среде - 45 метров.

Сейчас «Поисковый центр» доступен для смартфонов с ОС Android и в ближайшее время станет доступен для iOS. Цена подписки на сервис - 180 рублей в месяц, при этом две трети вырученных средств будут перечисляться в Центр поиска пропавших людей для его развития.