18:44, 23 мая 2023
1 мин.
Bing победил и в Китае: местный поисковик стал вторым после «американца»Из-за чат-бота ChatGPT
Аналитическая компания Statcounter опубликовала рейтинг поисковых систем Китая. Самым популярным поисковиком стал Bing от Microsoft.
Первенство американской поисковой системы обусловлено популярностью в Китае интеллектуального чат-бота ChatGPT, интегрированного в Bing. Этой системой пользуются 37,4% китайских пользователей.
На втором месте поисковик Baidu, крупнейший в Китае. Эта система популярна среди 27,01% пользователей. Третье место также у китайской поисковой системы Sogou, набравшей 16,36%. Далее идут Яндекс — 7,45%, Haosou — 6,25% и Google — 5,2%.