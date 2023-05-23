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18:44, 23 мая 2023
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Bing победил и в Китае: местный поисковик стал вторым после «американца»

Из-за чат-бота ChatGPT

Аналитическая компания Statcounter опубликовала рейтинг поисковых систем Китая. Самым популярным поисковиком стал Bing от Microsoft.

Первенство американской поисковой системы обусловлено популярностью в Китае интеллектуального чат-бота ChatGPT, интегрированного в Bing. Этой системой пользуются 37,4% китайских пользователей.

На втором месте поисковик Baidu, крупнейший в Китае. Эта система популярна среди 27,01% пользователей. Третье место также у китайской поисковой системы Sogou, набравшей 16,36%. Далее идут Яндекс — 7,45%, Haosou — 6,25% и Google — 5,2%.

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