Bing победил и в Китае: местный поисковик стал вторым после «американца»

Первенство американской поисковой системы обусловлено популярностью в Китае интеллектуального чат-бота ChatGPT, интегрированного в Bing. Этой системой пользуются 37,4% китайских пользователей.

На втором месте поисковик Baidu, крупнейший в Китае. Эта система популярна среди 27,01% пользователей. Третье место также у китайской поисковой системы Sogou, набравшей 16,36%. Далее идут Яндекс — 7,45%, Haosou — 6,25% и Google — 5,2%.