Bitcoin вырос до $105 000 — это рекорд с января 2025 года

Опубликовано 13 мая 2025, 09:171 мин.
Bitcoin вырос до $105 000 — это рекорд с января 2025 годаКоснулся рост и прочих криптовалют
Bitcoin обновил рекорд стоимости в 2025 году, достигнув отметки в $105 000 долларов — такого курса не было с января.
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По данным CoinMarketCap, за последнюю неделю стоимость главной криптовалюты выросла более чем на 10%, а другие популярные цифровые активы показали еще более впечатляющие результаты.
Ethereum и Dogecoin подорожали более чем на 40% за тот же период, в то время как Solana, Cardano, Sui и Chainlink прибавили 22–26%. Аналитики связывают этот скачок с временным перемирием в торговой войне между США и Китаем, что привело к повышению доверия инвесторов к криптовалютам.
Ситуация на рынке остается нестабильной, но эксперты считают, что если позитивные тренды сохранятся, Bitcoin может продолжить рост в ближайшие недели.