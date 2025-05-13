Bitcoin вырос до $105 000 — это рекорд с января 2025 года

Ethereum и Dogecoin подорожали более чем на 40% за тот же период, в то время как Solana, Cardano, Sui и Chainlink прибавили 22–26%. Аналитики связывают этот скачок с временным перемирием в торговой войне между США и Китаем, что привело к повышению доверия инвесторов к криптовалютам.

Ситуация на рынке остается нестабильной, но эксперты считают, что если позитивные тренды сохранятся, Bitcoin может продолжить рост в ближайшие недели.