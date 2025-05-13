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Опубликовано 13 мая 2025, 09:17
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Bitcoin вырос до $105 000 — это рекорд с января 2025 года

Коснулся рост и прочих криптовалют
Bitcoin обновил рекорд стоимости в 2025 году, достигнув отметки в $105 000 долларов — такого курса не было с января.
Bitcoin вырос до $105 000 — это рекорд с января 2025 года

© Ferra.ru

По данным CoinMarketCap, за последнюю неделю стоимость главной криптовалюты выросла более чем на 10%, а другие популярные цифровые активы показали еще более впечатляющие результаты.

Bitcoin вырос до $105 000 — это рекорд с января 2025 года

© coinmarketcap

Ethereum и Dogecoin подорожали более чем на 40% за тот же период, в то время как Solana, Cardano, Sui и Chainlink прибавили 22–26%. Аналитики связывают этот скачок с временным перемирием в торговой войне между США и Китаем, что привело к повышению доверия инвесторов к криптовалютам.

Ситуация на рынке остается нестабильной, но эксперты считают, что если позитивные тренды сохранятся, Bitcoin может продолжить рост в ближайшие недели.

Источник:coinmarketcap
Автор:Булат Кармак
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